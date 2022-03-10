Відремонтувати електропостачання на ЧАЕС готове "Укренерго". Але потрібен зелений коридор

НЕК "Укренерго" очікує безпечного коридору для здійснення відновлення лінії електроживлення Чорнобильської АЕС.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Укренерго" очікує безпечного коридору, який надасть можливість відновити лінію, що заживить ЧАЕС", – йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що ремонтні бригади "Укренерго" готові виконати ремонт лінії невідкладно, незважаючи на загрози розстрілу з боку ворога, й очікують лише дозволу.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілів і пошкодження ПЛ 330кВ повністю знеструмлено ЧАЕС, яка наразі забезпечується е/е за рахунок дизель-генераторів. За даними ДІЯРУ, вони розраховані на роботу протягом 48 годин. За даними "Енергоатому", основна проблема, пов'язана з відсутністю електроживлення, - це охолодження ядерного відпрацьованого пального.

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