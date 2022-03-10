Росія має прийняти запровадження повного припинення вогню, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Росія має повністю припинити вогонь проти України, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Я говорив із Дмитром Кулебою, щоб знову заявити про нашу повну підтримку та солідарність. Росія має прийняти запровадження повного припинення вогню", - заявив Ле Дріан у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Окрім того, міністр підтвердив підтримку Францією ініціатив МАГАТЕ з безпеки цивільних ядерних установок в Україні.

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