Евакуація з Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля. МІСЦЯ ЗБОРУ

В четвер, 10 березня триватиме евакуація з Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля до Києва. Окупанти пообіцяли припинити вогонь.