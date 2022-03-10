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Росія анонсувала вихід Росії з Ради Європи

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Росія анонсувала вихід Росії з Ради Європи
Росія заявила, що більше не збирається бути членом Ради Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Європейська правда.

У відомстві звинуватили країни ЄС і НАТО в тому, що вони буцімто зловживають своєю більшістю і "продовжують лінію на руйнування Ради Європи і загального гуманітарно-правового простору у Європі".

"Росія не буде брати участь у перетворенні натовцями і ЄС, які їх слухняно наслідують, найстарішої європейської організації на черговий майданчик розповідей про вищість Заходу і самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням одне з одним без Росії", - заявили в МЗС РФ.

Також читайте: Рада Європи зупиняє членство Росії в організації

РосЗМІ зауважують, що з участю Росії у Раді Європи запровадили мораторій на смертну кару.

Топ коментарі

  • Sasha Gritsevich
    бо їх і так звідти попруть?))
  • andant 1000
    А яка росія це Європа? росія це ж Азія. Золота Орда.
  • Senas Katinas 9494c432
    А разве фашисто-обезьянам вообще место в Европе?
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