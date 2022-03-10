Британське Міноборони підтвердило, що Росія використовує в Україні вакуумні бомби

Міністерство оборони Великобританії заявило, що Міноборони Росії підтвердило використання в Україні тяжких вогнеметних систем ТОС-1А.

Про це Міноборони Великобританії повідомило у Twitter, інформує Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

Такі системи використовують термобаричні ракети, які створюють вибухові ефекти.

Термобаричну зброю називають ще "вакуумними бомбами". Вона всмоктує кисень з повітря для створення більш високотемпературного вибуху, аніж звичайна бомба.

Використання цієї зброї не є незаконним, але викликає спори через сильне руйнування. Якщо країна застосовує її для враження цивільних в населених пунктах, школах або лікарнях, то може бути засуджена за військовий злочин відповідно до Гаазьких конвенцій 1899 та 1907 років.