"Ми до останнього не вірили": Єрмак розповів про їхні з Зеленським перші години війни

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що після першої інформації про російські бомбардування зібрався і поїхав на роботу – глава держави Володимир Зеленський вже був на Банковій.

Про це Єрмак розповів в інтерв’ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Я приїхав десь біля 2 ночі додому. Було розуміння, яка ситуація, тому що багато було інформації на той момент. Але практично за годину-півтори я уже отримав і від розвідки, і від військових інформацію про початок бойових дій. Тому я швидко зібрався і був уже десь біля 5-ї години ранку в Офісі Президента. Я отримав інформацію про те, що почалися бої на кордоні, і про те, що пішли бомбардування. Тому одразу, практично з перших хвилин, я був в Офісі. І коли я приїхав на Банкову, президент уже був на місці.

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Ви знаєте, ми до останнього не вірили, що це станеться, чесно скажу. Ви знаєте, що було багато інформації від наших партнерів тощо. Але, все ж таки, ми не вірили. Ми готувалися, безумовно. І тому зараз бачимо результат – ми успішно воюємо другий тиждень. Це і є свідченням того, що всі ці місяці ми готувалися. Але не вірили до останнього", - заявив Єрмак.

"Було дуже важливо, що до останньої хвилини все наше суспільство, наша країна жила нормальним життям. Військові готувалися, були підготовлені, але ми... Дивіться, ми чули про війну, ми знали, що в нас є вона на Донбасі, всіх вона торкнулася, ви знаєте, що і мою родину торкнулася. Але таку війну, як зараз, такого масштабу ми бачили тільки у фільмах. Різні люди по-різному реагують на такі події. Можу сказати за президента, можу за себе, ще за деяких членів нашої команди: ми, на щастя, маємо таку рису характеру – ми збираємося, ми сконцентровані, паніки ні в кого не було, всі розуміли, що робити. Але підготуватися емоційно до того, що атакують твою країну, гинуть люди – це неможливо. Це і сьогодні є. Як звикнути? От годину тому було бомбардування пологового будинку в Маріуполі. Наскільки мені відомо, немає даних про загиблих, але усі ж ми нормальні люди і звикнути до такого неможливо. До цих звірств, до цієї нелюдяності… Реакція, як і в будь-якої нормальної людини – ненависть і бажання, щоб вони всі за це заплатили по заслузі", - додав Єрмак.

Нагадаємо, ще в січні у Білому домі заявили, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення до України будь-якої миті.

Німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що США попередило керівництво всіх країн-членів НАТО, що Росія визначила дату початку широкомасштабного наступу 16 лютого.

Зазначимо, 23 лютого видання Nesweek з посиланням на два джерела в американській розвідці повідомило, що Росія готує повномасштабне вторгнення протягом 48 годин.

20 лютого Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв: "Росія рухається вперед за сценарієм вторгнення". Цього ж дня, американські ЗМІ повідомили, що розвідка США має дані, що російські командири отримали наказ продовжити вторгнення, а командири на місцях розробляють конкретні плани.

19 лютого вже було відомо, що до 50% російських військ, скупчених біля України, перебувають на позиціях для атаки.

17 лютого про загрозу наступальних дій з боку Росії повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

21 лютого головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своїй статті вказував на хибну оцінку ситуації міністром оборони України Олексієм Резніковим - Міністр оборони Резніков хибно оцінив обстановку навколо України.