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Окупант - до дівчини: Там трупов 700, нах#й, бойцов, просто мясо, и это только в одном месте, прикинь! АУДIО 18+

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Російський окупант по телефону розповідає дівчині про враження від провального бліцкригу.

Запус розмови опублікувало Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Здесь п#здец, сука нах#й. Раненых х#ева туча, нах#й", - розповідає він їй про втрати.

Загарбник розповідає дівчині про те, як займається мародерством в українських магазинах і хоче вивезти до Росі відбійний молоток, який "тысяч 100 стоит".

"#бать, там трупов 700, нах#й, наших, ну, бойцов, просто мясо, нах#й, все, бл#дь, разорваны влево-вправо, нах#й. Живого места нет, бл#дь. Все танки, все, бл#дь, эти боевые машины пехоты... Это только в одном месте, нах#й, прикинь?" - розповідає він.

"Новости, конечно, говорят о другом. Начался такой патриотизм, пНовости, конечно, говорят о другом. Начался такой патриотизм, п#здец", - відповідає дівчина.

УВАГА! НА АУДІО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА.

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Топ коментарі

  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    животные, *****....
  • Привет
    Отбойными молотками этим скотам еще придется поработать на стройках Украины...за пайку...
  • George Kozak 7bcb0b6f
    уродка и урод на уродливом языке матерятся. И их страна -УРОДЛИВАЯ,
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