Більшість українців вірять у перемогу вже найближчими тижнями, - соцопитування

Загалом понад 90% українців відчувають надію. Думаючи про ситуацію в країні 91% українців відчувають надію і лише 6% - безвихідь. При цьому максимальний рівень відчуття надії спостерігається у всіх регіонах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на соціологічне опитування групи "Рейтинг".

Більшість громадян, а саме 57%, вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже найближчими тижнями: 18% думають, що ми переможемо за тиждень, 39% - за кілька тижнів. Ще 18% вважають, що війна триватиме кілька місяців, і лише 9% думають, що війна закінчиться за пів року - рік чи більше.

А от тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає, хоча 16% не змогли відповісти на це питання. Найбільш оптимістично налаштовані мешканці західного регіону, але і в інших областях більшість вірить, що війна триватиме недовго.

Також 92% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, і практично щодня цей показник зростає. Лише 6% сьогодні не мають такої впевненості.

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Опитування проведено 8-9 березня соціологічною рупою "Рейтинг" в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, серед 1200 респондентів методом CATI. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.