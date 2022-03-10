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Більшість українців вірять у перемогу вже найближчими тижнями, - соцопитування

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Більшість українців вірять у перемогу вже найближчими тижнями, - соцопитування
Загалом понад 90% українців відчувають надію. Думаючи про ситуацію в країні 91% українців відчувають надію і лише 6% - безвихідь. При цьому максимальний рівень відчуття надії спостерігається у всіх регіонах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на соціологічне опитування групи "Рейтинг".

Більшість громадян, а саме 57%, вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже найближчими тижнями: 18% думають, що ми переможемо за тиждень, 39% - за кілька тижнів. Ще 18% вважають, що війна триватиме кілька місяців, і лише 9% думають, що війна закінчиться за пів року - рік чи більше.

А от тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає, хоча 16% не змогли відповісти на це питання. Найбільш оптимістично налаштовані мешканці західного регіону, але і в інших областях більшість вірить, що війна триватиме недовго.

Також 92% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, і практично щодня цей показник зростає. Лише 6% сьогодні не мають такої впевненості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 80 відсотків українців вірять у перемогу над окупантами, - опитування

Опитування проведено 8-9 березня соціологічною рупою "Рейтинг" в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, серед 1200 респондентів методом CATI. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Віримо в Бога!!!Віримо в Україну!!!Перемого вже близько!!!!
  • Oleh57
    І я вірю в нашу Перемогу! Але на душі чомусь так тривожно!!!
  • Roman Rjevskiy
    Август Ландмессер был простым рабочим судостроительной верфи в Гамбурге. Известен всему миру он стал уже после войны, когда выяснилось, что на торжественном фото во время нацистского мероприятия он единственный в толпе не зиговал. Несмотря на то, что Ландмессер когда-то вступил в фашистскую партию НСДАП, к 1936 году он уже полностью разочаровался в политике Гитлера. Дальнейшая судьба Ландмессера сложилась трагично: арест, каторжные работы, затем принудительная отправка на фронт в составе нацистского штрафного батальона, и где-то в боях в Хорватии он погиб. Но для всего цивилизованного мира Август Ландмессер остался символом того, как один человек способен сохранить здравый взгляд на вещи даже когда вся твоя страна, твой законно избранный президент, весь твой народ, все твои друзья и коллеги поголовно сошли с ума и творят великое историческое преступление, за которое потом веками придется каяться.
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