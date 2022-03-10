"779 км до вільного Києва": у Вільнюсі з'явився новий дорожній знак на підтримку України

У Вільнюсі встановили новий дорожній знак, на якому відзначено відстань до "вільного Києва" та "окупованого Мінська".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс.

"779 км до вільного Києва. Мінськ (тимчасово окупований Кремлем) розташований за 187 км. Сусіди-білоруси, прокиньтеся", – йдеться у пості.

У такий спосіб мер звернувся до Білорусів із проханням "прокинутися" та подивитися на реальність.

Як повідомлялось, російське посольство у Вільнюсі (столиця Литви) змінить адресу на "Героїв України".