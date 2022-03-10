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Арестович: В Києві достатньо нашого війська, оточити чи взяти місто неможливо

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Арестович: В Києві достатньо нашого війська, оточити чи взяти місто неможливо
У Києві перебуває велике угруповання українських військ, тому російські військові не зможуть оточити місто або взяти його силою.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Можу запевнити жителів Києва, в якому я і сам перебуваю, і мої родичі, що Київ оточити неможливо. Взяти його – неможливо. Щодо цього можна не хвилюватися. Біля Києва та в Києві діє досить велике угруповання наших військ, які знищують супротивника", – сказав Арестович в ефірі телемарафону у четвер.

Він уточнив, що ситуація на полі бою "неухильно схиляється у бік України".

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Топ коментарі

  • НБ
    Та це зрозуміло ... але ж по області кацапи українців вбивають для розваги. Всюди де немає мобілього звязку твориться пекло... Після звільнення світ здригнеться від свідчень виживших під кацапською пятою...
  • Randall Flag da70119e
    Це добре. Єдине, що люськіне резюме якось не дуже надихає...
  • Bob Fayn
    НЕ БЗДІТИ-Все буде Україна! Генштаб знає шо робити.!
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