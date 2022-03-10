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Глави МЗС в Анталії обговорюють Зустріч Зеленського і Путіна, - Пєсков

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Глави МЗС в Анталії обговорюють Зустріч Зеленського і Путіна, - Пєсков
У Кремлі заявляють, що питання імовірної зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна зараз обговорюють глави МЗС України та Росії в Анталії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Київ постійно виходить із пропозиціями про прямі переговори Путіна та Зеленського, зараз це питання обговорюють глави МЗС", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий на переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Носится клован со своими прямыми переговорами,как дурень с торбою. Кто-то с гитлером вёл переговоры во время войны? Абсурд.
  • kuba
    а шо , с убийцами рожениц и младенцев есть о чём разговаривать ???
  • Valter Valter
    Ето звучит страшнее чем война. Что ЗЕ захочет предложить *****? То что предложил в прошлый раз и ему украинцы помешали выполнить?
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