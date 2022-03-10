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Окупанти вторглися на об’єкти ГТС, є загроза транспортуванню газу

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Окупанти вторглися на об’єкти ГТС, є загроза транспортуванню газу
"Оператор ГТС України" повідомить про спроби російських військових та збройних угруповань "ЛНР" потрапити на територію компресорних станцій "Новопсков" (Луганська обл.) і "Куп'янськ" (Харківська обл.), а також втрутитися в роботу об'єктів ГТС.

Про це український оператор заявив вранці в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Втручання у технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі та може призвести до технологічної катастрофи в регіоні", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим ОГТСУ вимагає, щоб військові та збройні угруповання негайно залишили території компресорних станцій і припинили спроби впливати на роботу ГТС.

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Про надзвичайну ситуацію та наявну загрозу ОГТСУ повідомив правоохоронним органам, уповноваженим органам державної влади, а також ПАТ "Газпром", який є замовником послуги транспортування газу територією України до Європи.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Вимагати щось від кацапських покидьків,дегенератів і наволочі ефективно можуть лише кулі,снаряди,міни та ракети.
  • Александр Петров 933aff40
    Обезьяны с гранатой
  • piligrim
    Цензор не рекламує російський контент... це контекстна реклама в залежності від Ваших особистих вподобаннь чи прогулянок просторами інету... хоча в мене теж щось про розпродаж товарів (які не замовляв і не переглядав), але... БЕЗ ЖОДНОГО натяку на щось росіяньске...
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