Окупанти вторглися на об’єкти ГТС, є загроза транспортуванню газу

"Оператор ГТС України" повідомить про спроби російських військових та збройних угруповань "ЛНР" потрапити на територію компресорних станцій "Новопсков" (Луганська обл.) і "Куп'янськ" (Харківська обл.), а також втрутитися в роботу об'єктів ГТС.

Про це український оператор заявив вранці в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Втручання у технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі та може призвести до технологічної катастрофи в регіоні", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим ОГТСУ вимагає, щоб військові та збройні угруповання негайно залишили території компресорних станцій і припинили спроби впливати на роботу ГТС.

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Про надзвичайну ситуацію та наявну загрозу ОГТСУ повідомив правоохоронним органам, уповноваженим органам державної влади, а також ПАТ "Газпром", який є замовником послуги транспортування газу територією України до Європи.