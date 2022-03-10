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Кулеба після перемовин із Лавровим: РФ пов'язує припинення вогню із виконанням вимог Путіна. Україна не здасться!

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Кулеба після перемовин із Лавровим: РФ пов'язує припинення вогню із виконанням вимог Путіна. Україна не здасться!
У Анталії завершилися перемовини Кулеби та Лаврова.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив сьогодні на брифінгу після перемовин із російським колегою Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я почув, що припинення вогню пов'язано Російською федерацією з виконанням вимог, висунутих Путіним на адресу України. У зв'язку з цим, я хочу підтвердили ще раз, що Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але, поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії", - зауважив глава МЗС України.

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    А нахрена ездить общаться с этими ********, если они кроме капитуляции ничего не предлагают?
  • ПравдаЛюбка
    .
  • Green sheet
    Ну что позаглядывали в глаз *****? И как вам *мир* который ***** предложил? Только ЗСУ принесет нам мир а не Ермак с Лавровым.
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