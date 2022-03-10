Кулеба після перемовин із Лавровим: РФ пов'язує припинення вогню із виконанням вимог Путіна. Україна не здасться!

У Анталії завершилися перемовини Кулеби та Лаврова.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив сьогодні на брифінгу після перемовин із російським колегою Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я почув, що припинення вогню пов'язано Російською федерацією з виконанням вимог, висунутих Путіним на адресу України. У зв'язку з цим, я хочу підтвердили ще раз, що Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але, поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії", - зауважив глава МЗС України.

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