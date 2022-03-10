Такої економічної війни проти нашої країни ще не було, - Пєсков про санкційний тиск
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН Про це він заявив 10 березня на брифінгу у Москві.
Він відмовився робити які-небудь прогнози через рекордну інфляцію рубля на ринку.
"Зараз щось прогнозувати – справа абсолютна невдячна, що називається гадати на кавовій гущі. Ситуація абсолютно безпрецедентна. Такої економічної війни, яка почалася проти нашої країни, не було", - поскаржився Пєсков.
Як повідомлялося, інфляція у Росії з 26 лютого по 4 березня дійшла до 2,22%.
Стрімке зростання цін, спричинене запровадженими санкціями і послабленням рубля на тлі нападу РФ на Україну, стало максимальним за тиждень з грудня 1998 року – тоді показник становив 11,6%.
Понад 300 іноземних компаній уже заявили про вихід з російського ринку, через що у Путіна рекомендували фактично конфіскувати активи цього бізнесу на території країни.