ФСБшники екстрено вивезли сім’ї з Криму та терміново продають квартири. Їм тут кінець, – Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що в тимчасово окупованому Криму різко стартував продаж квартир. Окупанти екстрено вивезли звідти сім’ї працівників ФСБ.

Про це Арестович написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, що у Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено забрали з Криму сім’ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія", – написав Арестович.

Також він зазначив, що російська армія йде в Україну за інерцією наказів і надто розтягнула сили на величезній території. Вона завдасть ще ударів, але в Україні їй настане кінець.

"Російській армії в Україні – кінець… Не почесна нічия чекає тут армію мерців, не раунд за очками, а натуральна воєнна поразка. Ці ідіоти розтягли сили, намагаючись захопити більше. В результаті – ні утримати, ні наступати", – написав він.

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