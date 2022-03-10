Бої точаться на Київщині, окупант збирає війська й техніку, - ОВА

Найбільш небезпечними напрямками у Київській області залишаються Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району. В окремих населених пунктах точаться бої.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району. Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області", - йдеться в повідомленні Київської ОВА.

В ОВА наголосили, що у всіх районах Київської області триває боротьба з диверсійними групами.

Станом на ранок 10 березня у Білоцерківському районі обстрілів не зафіксовано, населені пункти забезпечені постачанням електроенергії, газу та води.

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У Бориспільському районі ситуація стабільна, об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичайному режимі.

"Бучанський район. Уночі бої в Ірпені, Макарові та Бородянці. Артилерійські обстріли. Ведеться вогонь по житлових будинках та цивільному населенню", - йдеться у повідомленні.

У ОВА зазначають, що попри домовленості щодо евакуації населення, 9 березня ворог не впустив колони автобусів до Гостомеля, Бородянки та Бучі.

"Вдалося провести евакуацію 15 тисяч людей з Ворзеля та Ірпеня. Колона приватних авто з напрямку Буча – Ірпінь через гуманітарний коридор йшла майже до 2 годин ночі", - інформують в обладміністрації.

У Вишгородському районі, як йдеться у повідомленні, ніч пройшла переважно спокійно, північ району залишається окупованою ворогом.

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В Обухівському та Фастівському районах ситуація стабільна.

"Сьогодні планується проведення евакуації населення через гуманітарні коридори з Бучі, Ірпеня, Гостомеля та Бородянки. Гуманітарна допомога надходить до всіх семи районів Київщини", - нагадують в ОВА.