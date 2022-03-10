ДБР розслідує 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями. Провадження відкриті за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби бюро, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що викриття зрадників відбувається у тісній взаємодії з органами прокуратури та іншими правоохоронними органами.

Зокрема, слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження стосовно кількох працівників поліції в Маріуполі та Херсоні, які вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога.

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"Наголошуємо, що ДБР фіксує лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік окупаційної російської влади. Переважна більшість не зраджує народові України і продовжує героїчно боронити нашу Батьківщину", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують і пропагують російську агресію, зокрема, одного чиновника було затримано в Краматорську.