Кулеба закликав розблокувати евакуацію з Маріуполя та встановити 24-годинне перемир’я. Лавров не зміг надати гарантії з обох питань, - МЗС
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба переговорах із російським колегою Сергієм Лавровим закликав до розблокування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних людей з Маріуполя та постачання до оточеного міста гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Як зазначається, він також вимагав встановлення 24-годинного перемир’я для вирішення найбільш критичних гуманітарних проблем.
Кулеба підкреслив, що міністр Лавров не був уповноважений надавати гарантії з обидвох питань, але має передати запит української сторони військовому командуванню та колегам у російській владі.