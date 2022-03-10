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Кулеба закликав розблокувати евакуацію з Маріуполя та встановити 24-годинне перемир’я. Лавров не зміг надати гарантії з обох питань, - МЗС

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Кулеба закликав розблокувати евакуацію з Маріуполя та встановити 24-годинне перемир’я. Лавров не зміг надати гарантії з обох питань, - МЗС
Глава МЗС України Дмитро Кулеба переговорах із російським колегою Сергієм Лавровим закликав до розблокування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних людей з Маріуполя та постачання до оточеного міста гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Як зазначається, він також вимагав встановлення 24-годинного перемир’я для вирішення найбільш критичних гуманітарних проблем.

Кулеба підкреслив, що міністр Лавров не був уповноважений надавати гарантії з обидвох питань, але має передати запит української сторони військовому командуванню та колегам у російській владі.

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Топ коментарі

  • Dron
    Неужели Запад не понимает, что потакание ядерному шантажу Кремля - это дорога в один конец?
    Сегодня Карлик говорит-отдайте нам Украину, а то ёпнем ядерной бонбой.
    Завтра он скажет - не защищайте страны Балтии, а то шарахнем атомом.
    Потом Польша.
    Затем - Финляндия...
    Затем...
    Затем...
    ......
    ......
    Отдайте нам Пенсильванию а то шарахнем по Вашингтону ?????
  • Андрей Кайнаран
    Лавров - це потвора, "грустный конь", у якого немає жодних повноважень, він лише транслятор параної ху.ла.
  • ятутсовсемрядом
    лавров пид%р в яблоках
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