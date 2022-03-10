ЗСУ знищили російський дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" на Чернігівщині

У Чернігівській області Збройні сили України знищили російський дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Про це вдень у четвер, 10 березня, повідомили в Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення!" - йдеться у повідомленні.

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