ЗСУ знищили російський дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" на Чернігівщині
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У Чернігівській області Збройні сили України знищили російський дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".
Про це вдень у четвер, 10 березня, повідомили в Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.
"На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення!" - йдеться у повідомленні.