Новини • Війна

ЗСУ знищили російський дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" на Чернігівщині

80 30699
ЗСУ знищили російський дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М" на Чернігівщині
У Чернігівській області Збройні сили України знищили російський дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Про це вдень у четвер, 10 березня, повідомили в Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення!" - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коли російська армія втратить дві третини своїх сухопутних сил, вона перестане бути боєздатною, - Геращенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Александр Карин
    Слава ЗСУ! Смерть козломордим!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ ТА ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
  • Garry Grant
    Искандеры санкций не боятся. Искандеры боятся ВСУ.)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини