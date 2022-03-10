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Зі столиці виїхав кожен другий киянин

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Зі столиці виїхав кожен другий киянин
Кожен другий киянин покинув столицю, і нині у Києві перебувають трохи менше двох мільйонів жителів.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Ключова мета росіян - це захопити Київ... оточити Київ, взяти в кільце, щоб потім вимагати і далі наступати, скинути владу тощо. Хочу сказати, що їхні плани не втілюються в життя, дякуючи нашим хлопцям, які зараз в Бучі, Ворзелі, Ірпені, Гостомелі, де тривають запеклі бої і наші хлопці зривають всі плани оточити Київ. І в цьому напрямку ми всіма силами допомагаємо", - сказав Кличко.

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За його словами, нині кожен другий киянин покинув столицю, а трохи менш 2 млн мешканців зараз перебувають у Києві.

"Зараз Київ перетворився на фортецю, кожна вулиця і кожна будівля", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Raised Right
    По логике этого идиота там, видимо находились беременные бойцы Азова....
    Видать действуют по принципу 7 бед 1 ответ. Редкостные мерзавцы.
  • Vitia Ma
    Зараз на заході України мінімум 200 тис. київських амбалів які втекли з києва на дорогих іномарках замість того щоб захищати своє місто!!! Вони відправили жінок в Польшу, а з Києва притягнули всіх проституток. Знайомі кажуть бухають, жарять шашлички і дуже нагло себе поводять!
  • Urs
    половина з цього мільйона виїхала на "малу батьківщину", і сидять по селам.
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