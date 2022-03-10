Зі столиці виїхав кожен другий киянин

Кожен другий киянин покинув столицю, і нині у Києві перебувають трохи менше двох мільйонів жителів.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Ключова мета росіян - це захопити Київ... оточити Київ, взяти в кільце, щоб потім вимагати і далі наступати, скинути владу тощо. Хочу сказати, що їхні плани не втілюються в життя, дякуючи нашим хлопцям, які зараз в Бучі, Ворзелі, Ірпені, Гостомелі, де тривають запеклі бої і наші хлопці зривають всі плани оточити Київ. І в цьому напрямку ми всіма силами допомагаємо", - сказав Кличко.

Читайте також: Арестович: В Києві достатньо нашого війська, оточити чи взяти місто неможливо

За його словами, нині кожен другий киянин покинув столицю, а трохи менш 2 млн мешканців зараз перебувають у Києві.

"Зараз Київ перетворився на фортецю, кожна вулиця і кожна будівля", - сказав він.