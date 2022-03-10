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Кулеба про перемовини глав МЗС України, РФ і Туреччини: "Я готовий зустрітися знову в цьому форматі"

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Кулеба про перемовини глав МЗС України, РФ і Туреччини: "Я готовий зустрітися знову в цьому форматі"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим знову у форматі глав МЗС України, РФ і Туреччини.

"Я готовий зустрітися знову в цьому форматі, якщо будуть перспективи предметної дискусії та пошуку рішень. Я вважаю, що коли два міністри закордонних справ зустрічаються, вони мають мандат вести переговори про теми миру, безпеки... І я готовий продовжувати цю взаємодію з метою завершення війни в Україні, припинення страждань українського мирного населення та звільнення наших територій від російських окупаційних військ", - сказав Кулеба на пресконференції за результатами переговорів із міністрами закордонних справ Росії і Туреччини Сергієм Лавровим та Мевлютом Чавушоглу в Анталії у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Топ коментарі

  • Vladimir Longer
    Какой смысл в таких встречах ? До и после таких встреч твари особенно рьяно обстреливают нас...
  • Green sheet
    Ты что мазохист?
  • Green sheet
    С чего ты взял что ети встречи поспособствуют припинення страждань українського мирного населення та звільнення наших територій від російських окупаційних військ?

    Мало у вас встреч с кацапами было, поспособствовали они тому о чем ты говоришь? Скорее наоборот, заглядыванием ***** в глаз вы только подстегнули ***** к новой агрессии.
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