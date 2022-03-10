Проблеми нестачі зброї для тероборони немає, є логістичні моменти, – Маляр
Про це сказала заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується забезпечення зброєю. Там є тільки логістичні моменти, адже потрібно з певних складів у певне місце її доставляти. Тому що на початок війни до кінця не був сформований штат воєнного часу, який за планом мав формуватися ближче з травня і літа. І не в усіх місцях дислокацій були створені місця для зберігання зброї", - зазначила Маляр.
Вона додала, що надходять звернення щодо того, що в тому чи іншому місці наразі немає зброї, але "це тільки питання логістики, а не нестачі зброї".
"Тому треба звертатися до командування сил територіальної оборони і про це повідомляти. По-друге, всі запити від місцевих бригад територіальної оборони щодо потреб у зброї вже давно сформовано і передано. І логістично їх забезпечено", - сказала Маляр.
Також вона зазначила, що система національного спротиву, яка включає тероборону, була відпрацьована раніше, і до неї набирали людей і мирного часу, і воєнного. Близько 100 тисяч українців приєднались до лав територіальної оборони і захищають свої населені пункти.