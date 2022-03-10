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Російська авіація скинула 1000-кг бомбу на житловий район у центрі Маріуполя. Вбито багато мирних мешканців, - Бутусов. ВIДЕО

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У той час, коли глава МЗС РФ Сергій Лавров проводив перемовини із українським колегою, російська авіація скинула некеровану 1000-кілограмову бомбу на житловий район у центрі Маріуполя.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська авіація під час перемовин Лаврова продовжує бомбардувати українські міста. Новий удар некерованою бомбою в тисячу кілограмів по Маріуполю - прямо по житловому району в центрі міста, жодних військових об'єктів тут і близько немає. Звичайний фашизм. Сьогодні знову у Маріуполі вбито багато мирних мешканців. Вже 9 днів місто захищається у повному оточенні", - зазначає він.

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Топ коментарі

  • Thinker 4a114ed1
    пленных кацабов не брать!!
  • Said_
    У них завжди так під час перемовин...
  • Hanka Panyanka
    это зверье, нет там ничего человеческого..., и если бы прибить лаврова на тех переговорах, это можно было расценить, как величайший акт гуманизма...
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