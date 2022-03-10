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Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках, - Зеленський. ВIДЕО

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Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та усім, хто долучився до захисту, ми не стали рабами

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обороняємо нашу державу вже 15-й день. Ми вистояли. Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках. Завдяки нашим військовим, нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, тероборонівцям та усім, хто долучився до захисту, ми не стали рабами. І ніколи не станемо. Бо це – наш дух, це наша доля", - зауважив глава держави.

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Топ коментарі

  • Igr 44
    тут такая хрень. мордва и удмурты разгоняют такую инфу что с мацквабада утек монголоид шойга и сами свинособаки не могут его найти. по ходу крыга скресла.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Сейчас им скажут, что сахара никогда и не бьіло - завтра уже поверят.
  • Igr 44
    дерьмак никто и зовут его никак.
    мыролюбного плана бэ уже не будет, от слова совсем.
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