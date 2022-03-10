Зеленський - пропагандистам РФ: Відповідатимете як і ті, хто скидає бомби. Ми знайдемо всю вашу власність. Її конфіскують, де б вона не була

Відповідальність за бомбардування мирних жителів України лежить також на російських пропагандистах, які є співучасниками воєнних злочинів РФ

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи вчорашній обстріл пологового будинку в Маріуполі військами РФ, Зеленський зазначив, що російські телеканали згадали цю тему.

"Вона була у них на токшоу. Але жодного слова правди не сказали. Росіянам збрехали, нібито в лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку не було жінок та дітей. Росіянам збрехали, нібито там засіли націоналісти на якихось позиціях. Вони брешуть впевнено, як і завжди. Воєнні злочини не можливі без пропагандистів, які їх прикривають", - зауважив глава держави.

Звертаючись до російських пропагандистів, Зеленський зазначив: "Ви будете відповідати так само, як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Ми зробимо, щоб її конфіскували всюди, де б вона не була! Ви ж любите комфорт та багате життя. Любите благополучні країни. У вас цього більше не буде і це тільки початок".

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