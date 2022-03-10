Зеленський про членство України в ЄС: Чекаємо конкретний сигнал та потужну підтримку

Україна чекає від ЄС конкретний сигнал щодо членства нашої країни в Європейському союзі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями лідери ЄС збираються, щоб обговорити війну Росії проти України, щоб обговорити нашу заявку на вступ до ЄС. Ми чекаємо конкретний сигнал та потужну підтримку. Бо це буде справедливо, по-людськи, по-європейськи", - заявив Зеленський.

"Ми точно знаємо, хто з лідерів яку позицію займає. Ми точно знаємо, хто за нас, а хто вважає, що ЄС - це просто бухгалтерія - прибутки, витрати. Будемо працювати, будемо переконувати", - додав він.

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