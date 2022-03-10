Біржа фрілансерів Fiverr призупиняє свою діяльність у РФ

Користувачі з Росії не зможуть реєструвати нові облікові записи або використовувати вже створені акаунти для купівлі або продажу на платформі.

Про це у своєму телеграм-каналі пише Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.



"Окрім обмежень російським користувачам, компанія вирішила повернути всі збори, зібрані за останні кілька тижнів, українським фрілансерам як спосіб додаткової фінансової підтримки.



Fiverr — один із найбільших маркетплейсів онлайн-послуг у світі та зокрема в Росії. Сотні тисяч фрілансерів тепер не зможуть надавати свої послуги", - пише міністр цифрової трансформації України.

"Наші серця розриваються за народ України, і ми приєднуємося до світової скорботи за втраченими життями, втраченими і знищеними внаслідок безглуздого і невиправданого насильства", - йдеться в офіційній заяві Fiverr.

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