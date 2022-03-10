Зеленський доручив уряду розробити програму відновлення постраждалих міст: Харківська площа Свободи стане такою, що там побувають всі

Міста та села, що постраждали внаслідок російського вторгнення, будуть досить швидко відбудовані після нашої перемоги.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Після війни, після нашої перемоги ми відновимо все, що зруйновано дуже швидко і дуже якісно. Для кожного міста, яке постраждало, буде створена спеціальна державна програма. Я вже доручив уряду почати розробку - Чернігів, Суми, Охтирка, Житомир, Ізюм і Маріуполь, і всі наші прекрасні міста, до яких прийшло зло, не будуть бачити і сліду російського вторгнення", - заявив глава держави.

За словами президента, після війни буде відбудовано все, що зруйновано.

"Дуже швидко і дуже якісно. Кращі архітектори, кращі компанії, кращі проекти для кожного міста, - додав він.

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Він також пообіцяв відбудувати Харків, який став Містом-героєм.

"Салтівка, Олексіївка. Можливо, більшості українців ці назви нічого не скажуть. Але харків'яни почують. Площа Свободи буде такою, що там побувають всі. Всі ми, всі європейці. Полтавський Шлях, Білгородське шосе, Мироносицька, обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, університет Каразіна, Палац праці, бібліотека Короленка. Ми все відбудуємо. Я вам особисто обіцяю", - додав Зеленський.