Макрон і Шольц подзвонили Путіну з вимогою припинити вогонь

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон у четвер вранці зателефонували президентові Росії Володимиру Путіну.

Про це розповіли джерела в уряді Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

У розмові Шольц та Макрон вимагали від Путіна негайного припинення вогню в Україні.

Вони наполягали, що будь-яке вирішення кризи має бути досягнуто шляхом переговорів між Україною та Росією.

Джерела зазначили, що глави трьох держав хочуть залишатися в тісному контакті один з одним протягом наступних днів.

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Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив журналістам, що під час розмови лідери "продовжили обговорювати тему України", не надавши додаткових подробиць.