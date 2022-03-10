Макрон і Шольц подзвонили Путіну з вимогою припинити вогонь
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон у четвер вранці зателефонували президентові Росії Володимиру Путіну.
Про це розповіли джерела в уряді Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УП.
У розмові Шольц та Макрон вимагали від Путіна негайного припинення вогню в Україні.
Вони наполягали, що будь-яке вирішення кризи має бути досягнуто шляхом переговорів між Україною та Росією.
Джерела зазначили, що глави трьох держав хочуть залишатися в тісному контакті один з одним протягом наступних днів.
Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив журналістам, що під час розмови лідери "продовжили обговорювати тему України", не надавши додаткових подробиць.