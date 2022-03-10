Про окупантів та їхню техніку можна повідомити через Telegram чатбот "єВорог"

Міністерство цифрової трансформації України запускає у Telegram чатбот "єВорог".

Про це повідомила пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінцифра запускає чатбот єВорог у Telegram. Якщо ви бачите російську техніку чи окупантів, то відправляйте точну геолокацію їхнього розташування, а також фото та відео. Для цього потрібно буде підтвердити особу через застосунок Дія", - йдеться у повідомленні.

Щоб скористатися чат-ботом, необхідно перейти за посиланням у смартфоні https://t.me/evorog_bot; натиснути "авторизуватися" та підтвердити особистість у "Дії". Потім треба буде вибрати, що саме бачили: техніку чи окупантів; надіслати фото чи відео; вибрати область зі списку та надіслати геолокацію техніки або живої сили ворога; описати своїми словами побачене.

Всі дані щодо ворога будуть передані до ЗСУ.

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