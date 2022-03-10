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Російська фабрика "Большевичка" через санкції розконсервує радянське обладнання для виробництва джинсів

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Російська фабрика "Большевичка" через санкції розконсервує радянське обладнання для виробництва джинсів
Одне з найстаріших швейних підприємств Росії, фабрика "Большевичка", оголосило про розконсервацію радянського обладнання для виробництва джинсової тканини. Перша продукція фабрика має надійти у продаж уже у квітні цього року.

Про це повідомив технолог фабрики Павло Голуб, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку 90-х років на наш ринок ринув потік джинсів з-за кордону, ціни на які були значно нижчими від ринкових — західні виробники банально демпінгували з метою знищити російського виробника. Але ми не утилізували своє обладнання, а законсервували його до кращих часів. Зараз ми вже закінчуємо монтаж і вже за 2-3 тижні почнемо постачання вітчизняних джинсів", - заявив Голуб.

Джинсова продукція "Большевичка" вже нібито пройшла обов'язкову сертифікацію, а фахівці Роскачества навіть запевняють, що вітчизняні джинси за всіма параметрами перевершують західні аналоги. 

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Топ коментарі

  • экзорцист
    Все одне фуфайка вийде.
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Fizko Kyiv
    розконсервовуйте вже й лаптяне виробництво, і онучне, воно також значно перевищує закордонні аналоги)
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