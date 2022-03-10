Санкції проти РФ не мають терміну дії, - міністр торгівлі США
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
"Ми в цьому надовго, і наші союзники в цьому надовго", - сказала Раймондо.
Вона додала, що адміністрація Байдена готова дотримуватися заходів, покликаних заподіяти економічний збиток Росії "стільки, скільки потрібно".
Раймондо наголосила, що терміну дії у цих санкції немає. "Ми в цьому, щоб перемогти, і наші союзники теж", - підкреслила вона.
Раймондо також попередила, що будь-яка країна, яка не дотримується обмеження США на експорт до Росії, заплатить високу ціну. Зокрема це стосується Китаю. Вона сказала, що її адміністрація готова, наприклад, відрізати Китай від американського або європейського обладнання та програмного забезпечення, необхідних для виробництва напівпровідників.
"Тому ми очікуємо, що Китай не порушить правила, а якщо вони це зроблять, будуть наслідки", - сказала міністр.