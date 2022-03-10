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Санкції проти РФ не мають терміну дії, - міністр торгівлі США

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Санкції проти РФ не мають терміну дії, - міністр торгівлі США
Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що експортний контроль, введений проти Росії США і їх союзниками у відповідь на вторгнення Володимира Путіна в Україну, "не має терміну дії".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

"Ми в цьому надовго, і наші союзники в цьому надовго", - сказала Раймондо.

Вона додала, що адміністрація Байдена готова дотримуватися заходів, покликаних заподіяти економічний збиток Росії "стільки, скільки потрібно".

Раймондо наголосила, що терміну дії у цих санкції немає. "Ми в цьому, щоб перемогти, і наші союзники теж", - підкреслила вона.

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Раймондо також попередила, що будь-яка країна, яка не дотримується обмеження США на експорт до Росії, заплатить високу ціну. Зокрема це стосується Китаю. Вона сказала, що її адміністрація готова, наприклад, відрізати Китай від американського або європейського обладнання та програмного забезпечення, необхідних для виробництва напівпровідників.

"Тому ми очікуємо, що Китай не порушить правила, а якщо вони це зроблять, будуть наслідки", - сказала міністр.

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Топ коментарі

  • ladyar
    Навсегда!
  • nav svargi
    very good. thank you America .
  • Иван Петров d4225322
    Цель санкций убить Россию. Просто Россия еще это не поняла. Ну как бы дойдет до них. Потому что страны, которые вторгаются в независимые демократические государства не имеют права на существование. Пусть это запомнят все, кто думает что будет откат. Не будет отката.

    Вот все кто думает что мы сейчас предадим Украину и прочее. Попробуйте, но вам будет только хуже. Единственный вариант сейчас у всех это работать на Украину - Россия это Титаник и вы просто утоните вместе с ней.
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