Поблизу Ірпеня жінка рятує собак-інвалідів. ВРАЖАЮЧЕ ФОТО

Жінка неподялік Ірпеня (Київська лобласть), де точаться запеклі бої, намагається врятувати собак-інвалідів із притулку і доставити їх у безпечне місце.

Зворушливе фото розмістили у твітері Інформаційні війська України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згодом це фото прокоментувала у фейсбуці Ярослава Артюшенко: "Це як епічне полотно чи кадр із фільму про супергероїв. Це Настя Тиха із благодійного об’єднання Захист тварин "Плюшка" виводить через підірваний ірпінський міст 19 собак, що жили в притулку, частина з них - інваліди.

Разом із чоловіком вона пішки 3 години йшла до цього мосту. Несли з собою, окрім собак, також 5 кішок, а також черепах та тритонів.

Дорогою злякалися вибухів (хто б не злякався) Доді, бігль Зевс та Іва. Вони сподіваються, що хтось їх підбере. А ось Лайф на поранених лапках дійшов.

Поки є такі люди, як Настя, все буде лайф. Обов'язково!"

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