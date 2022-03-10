Зеленський підписав закон про конфіскацію в Україні російської власності
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Закон визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) РФ як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.
Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та українського народу.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 березня Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одностайно підтримав законопроєкт про націоналізацію майна та активів РФ, які перебувають на території України.