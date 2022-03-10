Зеленський підписав закон про конфіскацію в Україні російської власності

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) РФ як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

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Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та українського народу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 березня Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одностайно підтримав законопроєкт про націоналізацію майна та активів РФ, які перебувають на території України.