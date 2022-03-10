Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Зеленський підписав закон про конфіскацію в Україні російської власності

11 09126
Зеленський підписав закон про конфіскацію в Україні російської власності
Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Закон визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності об’єктів права власності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) РФ як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Читайте також: Зеленський доручив уряду розробити програму відновлення постраждалих міст: Харківська площа Свободи стане такою, що там побувають всі

Відповідно до закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їхньої вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та українського народу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 3 березня Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку одностайно підтримав законопроєкт про націоналізацію майна та активів РФ, які перебувають на території України.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Danger Zone
    Лавру не забудьте. Знаю я вас снбо - вы с октября месяца прошлого года ослепли.
  • Xenia
    А закон про колаборантів підписав ?
    Інколи ворог внутрішній небезпечніший за зовнішнього.
  • jklpqrs
    не останавливаться на полумерах. есть еще опзж, там много российских денег. Они на них стоят, собственно.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини