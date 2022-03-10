На зустрічі Лаврова та Кулеби обговорювалися перспективи саміту РФ-Україна, - Чавушоглу

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у четвер, що на зустрічі в Анталії глав МЗС Росії та України Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби обговорювалися, зокрема, перспективи зустрічі президента РФ Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського.

"Чавушоглу повідомив на зустрічі за участю Лаврова та Кулеби в Анталії, що обговорювалася також тема організації зустрічі президентів Росії та України", - повідомило агентство "Анадолу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У свою чергу видання "Сабах" зазначало, що Чавушоглу вважав найбільш значущим результатом переговорів в Анталії встановлення контакту на такому міністерському рівні між РФ і Україною. Також глава МЗС Туреччини повідомив, що Київ розглядає Туреччину як один із можливих гарантів режиму стійкого припинення вогню в Україні.

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Чавушоглу додав, що роботі гуманітарних коридорів в Україні нічого не має заважати.