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На зустрічі Лаврова та Кулеби обговорювалися перспективи саміту РФ-Україна, - Чавушоглу

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На зустрічі Лаврова та Кулеби обговорювалися перспективи саміту РФ-Україна, - Чавушоглу
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у четвер, що на зустрічі в Анталії глав МЗС Росії та України Сергія Лаврова та Дмитра Кулеби обговорювалися, зокрема, перспективи зустрічі президента РФ Володимира Путіна та українського президента Володимира Зеленського.

"Чавушоглу повідомив на зустрічі за участю Лаврова та Кулеби в Анталії, що обговорювалася також тема організації зустрічі президентів Росії та України", - повідомило агентство "Анадолу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У свою чергу видання "Сабах" зазначало, що Чавушоглу вважав найбільш значущим результатом переговорів в Анталії встановлення контакту на такому міністерському рівні між РФ і Україною. Також глава МЗС Туреччини повідомив, що Київ розглядає Туреччину як один із можливих гарантів режиму стійкого припинення вогню в Україні.

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Чавушоглу додав, що роботі гуманітарних коридорів в Україні нічого не має заважати.

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Топ коментарі

  • Xenia
    пуйло не приїде- занадто бздливе.
  • Hanka Panyanka
    или пошлет своего двойника..., или тройника
  • dandy NeinRusSchwein
    Нічого доброго ці перемовини Україні не дадуть.....Це ФІКТИВНІ ПЕРЕМОВИНИ ..Хитрий хід Кремля, щоб зупинити втечу західного інвестора із Росії..... Для цього і бомбилися міста, щоб Україна погодилася на перемовини....

    Західний бізнес тільки призупинив вихід....із збереженням ЗП робітників на 3 місяці.... Кожні наступні перемовини будуть тільки підкріплювати надію у цього бізнесу, що не варта покидати Росію назовсім....затягне повний вихід із ринку Росії цих фірм, а для самої України результату 0
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