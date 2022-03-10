У Китаї вторгнення Росії в Україну вперше назвали війною

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. При цьому він висловив сподівання, що конфлікт вдасться зупинити якомога швидше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми сподіваємося, що бойові дії і війна припиняться якомога швидше", - заявив Ван Ї в ході переговорів по відеозв'язку зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай готовий стати посередником між Росією та Україною, - Ван Ї

Ван Ї також закликав всі сторони вжити більше дій для запобігання ескалації в Україні.