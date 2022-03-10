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У Китаї вторгнення Росії в Україну вперше назвали війною

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У Китаї вторгнення Росії в Україну вперше назвали війною
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. При цьому він висловив сподівання, що конфлікт вдасться зупинити якомога швидше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми сподіваємося, що бойові дії і війна припиняться якомога швидше", - заявив Ван Ї в ході переговорів по відеозв'язку зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном.

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Ван Ї також закликав всі сторони вжити більше дій для запобігання ескалації в Україні.

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Топ коментарі

  • экзорцист
    Сміливіше, Китай. Це війна і за вашу Сибір.
  • Мобильный крематорий
    Китай увидел слабость кацапов. Помните, как Си фоткался рядом с картой Китая, где сибирьнаш? Китай понимает, что хрюсии конец и пытается застолбить место в дележке территорий.
  • Світлана Житкова
    "Льод тронулся..." (с)
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