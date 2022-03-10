Понад 300 росіян виявили бажання відмовитись від російського громадянства,- Геращенко
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З 24 лютого Державна міграційна служба України отримала понад 300 заявок від росіян, що проживають в Україні, які хочуть відмовитись від громадянства Росії.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Їм соромно і гірко за те, на що зараз перетворилася Росія.
Усі подані заяви після відповідної перевірки будуть задоволені", - говорить Антон Геращенко після розмови з очільницею ДМС Наталією Науменко.
"Україна має давати притулок та громадянство всім росіянам, які публічно засудили фашистський режим Путіна та захотіли жити, захищати та допомагати Україні всіма способами", - додав Геращенко.