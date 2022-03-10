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Понад 300 росіян виявили бажання відмовитись від російського громадянства,- Геращенко

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З 24 лютого Державна міграційна служба України отримала понад 300 заявок від росіян, що проживають в Україні, які хочуть відмовитись від громадянства Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Їм соромно і гірко за те, на що зараз перетворилася Росія.
Усі подані заяви після відповідної перевірки  будуть задоволені", - говорить Антон Геращенко після розмови з очільницею ДМС Наталією Науменко.

"Україна має давати притулок та громадянство всім росіянам, які публічно засудили фашистський режим Путіна та захотіли жити, захищати та допомагати Україні всіма способами", - додав Геращенко.

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Топ коментарі

  • Xenia
    І Гера вже розплескався в обіймах.
    НЕ ХОЧУ БАЧИТИ ТУТ ЖОДНОЇ КАЦАПСЬКОЇ МОРДИ.

    Ну скільки вже можна ????
  • Sviatoslav Shulga
    10 лет проживания на територии Украины, уплата всех налогов, посильный вклад в развитие общества, экзамен на знание языка и законов. Вот условия получения гражданства Украины.
  • Xenia
    Це можливо диверсанти. Чи ті, які вболівали за фуйла.
    Нехай їдуть додому.
    Оставити лише після ретельної перевірки і на певних умовах.
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