МОЗ об'єднало волонтерські ініціативи та запускає єдиний номер для дистанційних телефонних консультацій, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я об'єднало волонтерські ініціативи телефонних медичних консультацій та запускає єдиний номер для дистанційних консультацій телефоном, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"МОЗ об'єднало ініціативи консультацій лікарів телефоном і наразі за телефонним номером 0 800-60-20-19 можна отримати дистанційно консультації вузькопрофільних лікарів. Ви набираєте номер, кажете оператору про проблему і вас переключають на вузькопрофільного спеціаліста", - сказав він в ефірі телемарафону на каналі ICTV у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хотів би, щоб всі волонтерські ініціативи зв'язалися з МОЗ і об'єдналися, щоб це був єдиний номер, за яким можна отримати допомогу", - наголосив міністр.