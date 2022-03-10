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Загинув колишній нардеп Євген Дейдей

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Загинув колишній нардеп Євген Дейдей
Стало відомо про загибель колишнього народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея. Обставини смерті поки невідомі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пр це в Instagram повідомила його дружина Дарина Дейдей.

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"Не знаю, як мені тепер жити", - написала вона.

Причини смерті колишнього нардепа поки невідомі.

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Дейдей був українським військовослужбовцем і політичним діячем. Координував батальйон патрульної служби спеціального призначення "Київ-1" Головного управління МВС України в Києві.

Був народним депутатом 8 скликання і радником міністра внутрішніх справ.

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Топ коментарі

  • Юрій Яцуляк
    "Дейдей був українським військовослужбовцем і політичним діячем. Координував батальйон патрульної служби спеціального призначення "Київ-1" Головного управління МВС України в Києві.Був народним депутатом 8 скликання і радником міністра внутрішніх справ". - Чому не вказано жодного слова про його кримінальні історії?
  • Юрій Ан
    Кабы из полиции его уволили со скандалом.
  • Саня Сапер
    гудел этот депутат своим криминалом
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