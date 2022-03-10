Можемо відкрити "зелений коридор" для окупантів, які не хочуть нападати, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО
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Влада Миколаївщини готова організувати "зелений коридор" для окупантів, які стоять на межі Херсонської та Миколаївської областей і не бажають воювати.
Про це повідомив у відеозверненні голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що зараз війська окупантів стоять на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.
"Вони нападати не хочуть, вони вважають, що їх обдурили ... Але і назад повернутися не можуть. Тому що сказали, що їх будуть розстрілювати при відступі. І вони по селах, поруч з селами стоять, і ні туди і ні сюди... Я буду звертатися зараз наверх і погоджувати " зелений коридор" для росіян, для тих, хто не стріляв... Завтра виставлю телефон "гарячої лінії" для російських солдатів, які не стріляли в мирне населення. Не поширюється це на артилеристів і ракетників. Варіантів у вас немає", - сказав Кім.