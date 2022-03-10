Можемо відкрити "зелений коридор" для окупантів, які не хочуть нападати, - голова Миколаївської ОВА Кім. ВIДЕО

Влада Миколаївщини готова організувати "зелений коридор" для окупантів, які стоять на межі Херсонської та Миколаївської областей і не бажають воювати.

Про це повідомив у відеозверненні голова Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Він повідомив, що зараз війська окупантів стоять на кордоні Херсонської та Миколаївської областей.

"Вони нападати не хочуть, вони вважають, що їх обдурили ... Але і назад повернутися не можуть. Тому що сказали, що їх будуть розстрілювати при відступі. І вони по селах, поруч з селами стоять, і ні туди і ні сюди... Я буду звертатися зараз наверх і погоджувати " зелений коридор" для росіян, для тих, хто не стріляв... Завтра виставлю телефон "гарячої лінії" для російських солдатів, які не стріляли в мирне населення. Не поширюється це на артилеристів і ракетників. Варіантів у вас немає", - сказав Кім.

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