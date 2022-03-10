З Ізюму вивезли близько 2 тисяч людей, триває евакуація з інших міст, – ОП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що 10 березня в Україні тривали евакуаційні рейси, завдяки яким людей з регіонів, постраждалих від російської агресії, вдалося перемістити у безпечне місце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"З Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 людей. Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра. Доставлено також гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності", – поінформував Тимошенко.

Раніше Офіс президента повідомив про те, що 28 евакуаційних автобусів були спрямовані у Бучу.

Також із Запоріжжя вирушили автобуси для евакуації мешканців Маріуполя. Туди ж, до Маріуполя, гуманітарна колона повезла воду, їжу, медикаменти.

А в Суми для евакуації людей виїхали 35 автобусів з Лохвиці, зазначили в Офісі президента.