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Дві ракети російських окупантів влучили в аеропорт у Лозоватці, - Олександр Вілкул

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Дві ракети вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ за посиланням на Facebook Олександра Вілкула.

"Тільки що два прильоти ракет по аеропорту в Лозоватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали", - пише керівник військової адміністрації Олександр Вілкул. Також, він закликав не нехтувати сигналом "Повітряна тривога" та вчасно спускатись до укриттів.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    А чьи ракеты прилетели Вилкул, неужели "братишек"? И город готов к обороне или "домовлятыся" будете ?
  • LLL K fb767d26
    Вилкул ще не сдох? фу ***
  • Garry Grant
    Я не понял. Кто это? Коллаборант вилкул? Руководит чего-то там...Я думал,он сдох давно .Сдурели что ли?
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