Надання Україні членства в ЄС не погіршить ситуацію, Путін зациклений на НАТО, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що вступ України ЄС ніяким чином не погіршить ситуацію в Україні. Оскільки російський президент Путін зациклений на прагненнях нашої країни до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторську колонку глави МЗС для Financial Times.

"Я хочу звернутися до скептиків, які досі вважають, що членство України в ЄС – це питання, яке має мати якесь відношення до Росії. Насправді, сам Путін зациклений на наших прагненнях до НАТО, але не на нашому вступі до ЄС. Аргумент про те, що надання Україні членства в ЄС може нібито якось погіршити ситуацію, є непереконливим. Я закликаю всіх, хто досі дотримується такої точки зору, відкинути цю логіку", - зазначив Кулеба.