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Надання Україні членства в ЄС не погіршить ситуацію, Путін зациклений на НАТО, - Кулеба

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Надання Україні членства в ЄС не погіршить ситуацію, Путін зациклений на НАТО, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що вступ України ЄС ніяким чином не погіршить ситуацію в Україні. Оскільки російський президент Путін зациклений на прагненнях нашої країни до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторську колонку глави МЗС для Financial Times.

"Я хочу звернутися до скептиків, які досі вважають, що членство України в ЄС – це питання, яке має мати якесь відношення до Росії. Насправді, сам Путін зациклений на наших прагненнях до НАТО, але не на нашому вступі до ЄС. Аргумент про те, що надання Україні членства в ЄС може нібито якось погіршити ситуацію, є непереконливим. Я закликаю всіх, хто досі дотримується такої точки зору, відкинути цю логіку", - зазначив Кулеба.

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Топ коментарі

  • Xatto
    А не пох на чому зациклений той кремлядський карликовий Окурок? Мочити тварюк потрібно до самого кінця. Як мінімум - до повернення Криму, повної руйнації кацапського недовійська та економіки і виплати репарацій рочків на 50!!!
  • Олег Марцінковський f11c8716
    Куди ще погіршить??
  • Garry Grant
    Ну дык нападать уже нечем. Скармливают быдлу тухлятину,чтобы быдло вело себя тихо.
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