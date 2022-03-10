Окупанти не дозволяють доставити необхідні для ремонту запчастини на захоплену Запорізьку АЕС

На Запорізькій атомній електростанції відновлено ремонтні роботи на енергоблоці №1, однак через окупацію російськими військами наразі неможлива доставка необхідних запасних частин та персоналу.

Про це повідомляє у Телеграмі Державна інспекція ядерного регулювання України, інформує Цензор.НЕТ.

"З 9 березня на ЗАЕС відновлено ремонтні роботи на енергоблоці №1. Однак, через окупацію російськими військами майданчика АЕС та прилеглої території наразі неможлива доставка на майданчик необхідних запасних частин, обладнання та спеціалізованого персоналу для забезпечення раніше запланованого обсягу ремонтних робіт. Обсяг ремонтних та відновлювальних робіт на енергоблоці №1 планується зменшити", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що енергоблок № 6 був виведений в аварійний ремонт після виявлення пошкодження маслосистеми блочного трансформатора, отриманого під час обстрілу майданчика ЗАЕС російськими військовими.

"Виконуються роботи з ремонту трансформатора енергоблоку №6. Ремонтні роботи ускладнюються через брак на ЗАЕС вузькоспеціалізованого ремонтного персоналу та обладнання. Наголошуємо, що неповне та/або невчасне виконання заходів з технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, може призвести до зниження його надійності, що, в свою чергу, може призвести до відмов цього обладнання, аварійних ситуацій та аварій", - додали у відомстві.

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У Держатомрегулюванні додають, що працівники АЕС продовжують обходи з метою виявлення та знешкодження боєприпасів, які не розірвалися під час обстрілу та захоплення російськими військами Запорізької АЕС.

Нагадуємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар вже шосту добу перебувають під контролем російських військових формувань. У мережі працюють два енергоблоки Запорізької АЕС. Залишаються відключеними через пошкодження дві високовольтні лінії 750 кВ: Запорізька та Південно-Донбаська. Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно з вимогами експлуатаційної документації. Відбувається ротація як оперативного, так і частини денного персоналу.