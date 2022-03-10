Московський аеропорт "Шереметьєво" закриває пасажирський термінал

Російський аеропорт "Шереметьєво" з 15 березня тимчасово припиняє роботу пасажирського терміналу D. Тепер там працюватимуть лише два термінали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Адміністрація пояснює таке рішення умовами вимушених обмежень у сфері міжнародних авіаперевезень та оптимізацією.

"Міжнародний аеропорт "Шереметьєво" в умовах обмежень у сфері міжнародних авіаперевезень та з метою оптимізації та концентрації виробничої діяльності у Північному термінальному комплексі (термінали В та С) зупиняє обслуговування пасажирів у терміналі D від 00:00 мск 15 березня поточного року", - сказано в повідомленні.

У терміналі F зараз триває реконструкція, термінал Е закрили ще під час пандемії. Працювати продовжать внутрішній термінал і міжнародний C.

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