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Зеленський провів телефонні перемовини із Макроном та Джонсоном: Маємо зупинити війну

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Зеленський провів телефонні перемовини із Макроном та Джонсоном: Маємо зупинити війну
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з лідерами Франції та Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави.

"Продовжив діалог з лідерами Великої Британії та Франції. Розповів про нові злочини РФ проти народу України. З Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном обговорили подальшу підтримку України. З Президентом Франції Емманюелем Mакроном зосередилися на ході мирних перемовин. Маємо зупинити війну", - прокоментував хід перемовин Зеленський.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Війну може зупинити лише поразка кацапії. На 13 день війни це мав би зрозуміти навіть Зєлєнскій.
  • Yakov Nemo
    Остановить войну , можно , только когда русня покинет Украину , а по другому это будет тянутся бесконечно
  • Козак Мамай 328e507b
    зєля, ти кінчай перемовлятися з терористами, послухай чувака з передової на відео він нічого складного не каже зі злочинцями не перемовляються, бо це приведе до ще більших жертв. Порахуй скільки народу закинуло під час цих сраних перемовин. І який реальний результат крім смерті цивільних вони принесли. https://youtu.be/8qCzRbw-QHQ
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