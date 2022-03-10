Зеленський провів телефонні перемовини із Макроном та Джонсоном: Маємо зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з лідерами Франції та Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави.

"Продовжив діалог з лідерами Великої Британії та Франції. Розповів про нові злочини РФ проти народу України. З Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном обговорили подальшу підтримку України. З Президентом Франції Емманюелем Mакроном зосередилися на ході мирних перемовин. Маємо зупинити війну", - прокоментував хід перемовин Зеленський.

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