Зеленський провів телефонні перемовини із Макроном та Джонсоном: Маємо зупинити війну
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з лідерами Франції та Великої Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер глави держави.
"Продовжив діалог з лідерами Великої Британії та Франції. Розповів про нові злочини РФ проти народу України. З Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном обговорили подальшу підтримку України. З Президентом Франції Емманюелем Mакроном зосередилися на ході мирних перемовин. Маємо зупинити війну", - прокоментував хід перемовин Зеленський.