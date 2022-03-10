"Мене не хвилює, де ховається ворог": Зеленський не боїться оточення Києва

Президент України Володимир Зеленський розповів, що він не боїться ймовірного оточення Києва російськими військовими.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами німецького таблоїда BILD, пише ZN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не боюся. Чого боятися? Я не повинен боятися, я зберігаю спокій. Чи знаєте ви, як хтось може подолати свій страх? Що може бути гірше страху?" - зазначив Зеленський.

За словами президента, найгірше вже сталося.

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"Мене не хвилює, де ховається ворог або як близько він підійшов до нас. Я турбуюся про нашу країну, про водопостачання, про їжу. Про Маріуполь, Донецьк, Запорізьку область, Мелітополь, Волноваху, Харків — там жахлива ситуація. Люди залишилися без води та їжі", — сказав він.

Нагадаємо, 9 березня російські окупаційні війська завдали по Маріуполю кілька цілеспрямованих артилерійських ударів. Зруйновано пологовий будинок №2 і дитячу лікарню №3. Згодом стало відомом про загибель трьох людей, серед них діти.