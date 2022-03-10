Вчорашній бій на напрямку Броварів завершився повним розгромом підрозділу військ РФ. Будемо "кошмарити" противника і вдень, і вночі, - Залужний. ВIДЕО

Захисники України розгромили підрозділ російських військ на Броварському напрямку.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчорашній бій на напрямку н.п. Бровари завершився повним розгромом підрозділу російських військ. Наші сили оборони надійно захищають столицю. Ми будемо "кошмарити" противника, давити його ж технікою і зброєю, не дамо спокою ні вдень, ні вночі. Все буде Україна!", - зауважив головнокомандувач.

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