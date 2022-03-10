Перемога у війні - це повне відновлення суверенітету та повернення Криму та Донбасу, - Ахметов

Перемогою України у війні проти російської агресії буде повне відновлення суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим та Донбас.

Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі американському виданню Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Повне припинення бойових дій, повне виведення російських військ з території України та повне відновлення державних кордонів України в межах, визнаних міжнародним правом. Тобто включно з Кримом та Донбасом", - відповів бізнесмен на запитання, що було б перемогою для України в цій війні.

Бізнесмен подякував міжнародним партнерам України за безпрецедентну консолідовану підтримку.

"Що ще вони можуть і повинні зробити? Я думаю – все, про що просить Україна, просить український народ та український президент", - додав Рінат Ахметов.

Обстріл мирних міст російськими військами він назвав злочином проти людства.

"Те, що відбувається – військовий злочин та злочин проти людства щодо України та українців. Яким немає ні пояснень, ні виправдання", - зазначив бізнесмен.

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"Путін націлений на країни, де є демократія, свобода, незалежність. І це означає, що його ціллю можуть бути всі країни вільного світу. Якщо Україна разом із вами його не зупинить, то ніхто не знає, хто буде наступним", - вважає Ахметов.

Він наголосив, що після перемоги України не пошкодує ні сил, ні коштів на відновлення країни.

"Я в Україні і не збираюся нікуди їхати. Живу я зараз із тими самими почуттями, що й кожен українець – в очікуванні, що війна в нашій країні закінчиться нашою перемогою. І ми зможемо почати відновлювати нашу країну, щоб зробити її щасливою та процвітаючою. Зі свого боку, я не пожалію на це ні сил, ні коштів", - підсумував Ахметов.

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