На кордоні - черги в пунктах "Ужгород", "Угринів", "Шегині", "Порубне" та "Паланка"

Вільними залишаются пункти "Ягодин", "Устилуг", "Краківець" та інші.

Про це повідомляє Державна митна служба, інформує Цензор.НЕТ.

Ознайомитися з ситуацією на різних пунктах пропуску можна на цій карті.

"Наразі на кордоні з сусідніми країнами черги машин і пішоходів спостерігаються у пунктах пропуску "Ужгород" на виїзд до Словаччини, "Угринів" і "Шегині" на виїзд до Польщі, "Порубне" на кордоні з Румунією та "Паланка" на кордоні з Молдовою. Просимо по можливості користуватися іншими пунктами пропуску для перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

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От яка ситуація на пунктах пропуску на різних кордонах.

🇵🇱 З Польщею:

"Ягодин" - 10 л/а, 0 пішоходів "Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів "Угринів" - 50 л/а, 700 пішоходів "Рава-Руська" - 0 л/а, 50 пішоходів "Грушів" - 0 л/а 70 пішоходів "Смільниця" - 40 л/а, 0 пішоходів "Краківець" - 0 л/а, 0 пішоходів "Шегині" - 0 л/а,150 пішоходів

🇸🇰 Зі Словаччиною:

"Малий Березний" - 50 л/а, 0 пішоходів; "Ужгород" - 250 л/а, 0 автобуси, 150 пішоходів. "Малі Селменці" - 100 пішоходів.

🇭🇺 З Угорщиною:

"Тиса" - 60 л/а, 20 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється); "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів; "Косино" - 40 л/а, 0 пішоходів; "Лужанка" - 45 л/а, 0 пішоходів; "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

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🇷🇴 З Румунією:

"Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів; "Солотвино" - 15 л/а, 0 пішоходів; "Порубне" - 50 л/а, 100 пішоходів. "Орлівка" - 0 л/а, 0 пішоходів;

🇲🇩 З Молдовою:

"Мамалига" - 5 л/а, 0 пішоходів "Кельменці" - 0 л/а, 0 пішоходів "Росошани" - 3 л/а, 0 пішоходів "Сокиряни" - 5 л/а, 10 пішоходів "Могилів-Подільський" - 57 л/а, 40 пішоходів; "Бронниця" - 0 л/а,0 пішоходів; "Паланка" - 150 л/а, пішоходів - 40 "Старокозаче" - 5 л/а, пішоходів - 0 "Серпневе" - 0 л/а, пішоходів - 0 "Малоярославець" - 0 л/а, пішоходів - 0 "Табаки" - 0 л/а, пішоходів - 0 "Виноградівка" - 0 л/а, пішоходів - 0 "Нові Трояни" - 0 л/а, пішоходів - 0 "Рені-автомобільний" - 0 л/а, пішоходів - 0; "Долинське" - 0 л/а, пішоходів - 0.